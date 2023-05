Pineda es expulsado de reunión entre el TSE y fiscales de partidos

El candidato presidencial del partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, fue expulsado de la reunión que se desarrolla este martes 16 de mayo entre autoridades electorales y fiscales de partidos en seguimiento a la preparación de las elecciones. Se indicó que su presencia se consideraba como ilegal.

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, le dijo al aspirante que la reunión no era para presidenciables y lo invitó a salir. Mientras tanto, algunos de los representantes de las organizaciones políticas gritaban que se fuera.

“No sé por qué me sacaron, yo vengo de simple escucha, no tengo por qué. Quiero entender cómo funciona el sistema político también, creo que tengo derecho igual que todos los guatemaltecos a enterarme y me sacaron, literalmente”, dijo afuera del salón donde se desarrollaba la actividad.

Asimismo, le indicó al fiscal de Prosperidad Ciudadana que buscara agendar que se tocara el tema relacionado con la acción legal que están en proceso de resolución en las Cortes.

“Que esperamos que se resuelva bajo ley, bajo el marco jurídico legal, el amparo que hicieron. Por eso vine a buscarte nada más, no sé por qué no me dejaron acompañarte y escuchar, por qué no puedo entrar de oyente”, le expresó.

“Yo no vengo a intervenir, solo vine a apoyarte como fiscal del partido. Entonces, por favor, toca el tema, ya que no sé por qué me tienen tanta tirria los demás”, destacó.

#EUElecciones2023 Carlos Pineda, candidato a la Presidencia por el partido Prosperidad Ciudadana, tras ser expulsado de reunión entre magistrados del TSE y fiscales de partidos políticos | Vía @noel_solis pic.twitter.com/r6E39mHtmH — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 16, 2023