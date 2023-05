VIDEO. Valiente ciclista desafía a motoristas que invaden ciclovía en zona 9

En la capital de Guatemala, la invasión de ciclovías por parte de motoristas irresponsables se ha convertido en un problema recurrente. En un reciente incidente captado en video, un ciclista decidido confrontó a los motociclistas que circulaban en la zona 9, exponiendo el riesgo que representa esta conducta para la seguridad vial.

En el video, se puede escuchar a una persona expresando que “todos tenemos derecho a la movilidad, pero cada uno debe hacer uso del espacio adecuado”. Mientras el ciclista y un motorista debatían acaloradamente, se formó una fila de motocicletas en la ciclovía, lo cual fue evidenciado por las imágenes.

La falta de control y vigilancia para evitar estas invasiones ha sido señalada por los internautas, quienes expresaron su preocupación al respecto. Amílcar Montejo, director de comunicación social de Emetra, informó que diariamente se multa a aproximadamente 15 motoristas por circular sobre ciclovías y en espacios peatonales.

La multa impuesta es de Q400, destinada a aquellos que utilizan carriles especiales diseñados para otro medio de transporte.

Montejo agregó que las zonas más afectadas por este problema son la 1, 4, 5, 9, 13 y 14, donde se han detectado numerosos casos de motoristas invadiendo las ciclovías.

“Que manden a los de Emetra y ver si no van a respetar. Está claro que es ciclovía y no para motos, que digan que van a consignar las motos y licencia de conducir ninguno se va a meter ahí. Nadie respeta las señalizaciones”; “Multen al de la moto, no respeta la Ley”; “Ni sus razonamiento es lógico para justificar que no deben de transitar dónde se les dé la gana, hay carriles y ahí deben de ir. La Muni ya es hora que ponga orden para que los pilotos de motocicleta entiendan de una vez por todas. Si aumenta el congestionamiento que así sea”, dicen algunos de los comentarios en rede sociales.