Lakers al borde de la eliminación tras perder el tercer juego ante los Nuggets

Los Angeles Lakers se encuentran en una situación comprometida luego de perder el tercer juego de la serie contra los Denver Nuggets. El equipo de los Lakers, que había sido considerado uno de los favoritos para llegar a las finales de la Conferencia Oeste, ahora se ve amenazado por la eliminación prematura.

El partido tuvo lugar en el Crypto Arena en Los Ángeles y contó con una actuación impresionante de Jamal Murray, quien lideró a los Nuggets con 37 puntos. El jugador canadiense mostró un despliegue de habilidades ofensivas, encestes desde el perímetro y penetraciones agresivas hacia el aro, dejando a la defensa de los Lakers sin respuesta.

FINAL SCORE

Jamal Murray shows out once again as the nuggets secure a 3-0 lead in the Western Conference Finals!

Nikola Jokic: 24 PTS, 8 AST, 6 REB

Anthony Davis: 28 PTS, 18 REB, 2 BLK

LeBron James: 23 PTS, 12 AST, 7 REB

Game 4: Monday, 8:30 PM ET on ESPN

