Nayib Bukele promete investigar a todos tras tragedia en el Cuscatlán

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunció el sábado sobre los hechos acontecidos en el estadio Cuscatlán, ubicado en la capital salvadoreña, y en el cual, una docena de personas perdió la vida tras una avalancha humana durante el encuentro de cuartos de final entre Alianza y FAS, y que afectó a la afición visitante.

“La Policía Nacional Civil de El Salvador y la Fiscalía General de la República El Salvador realizarán una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en el estadio Cuscatlán”, escribió Nayib Bukele.

El mandatario salvadoreño, Bukele, añadió: “Todos serán investigados: equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etc.”. Por último, aseguró: “Sean quiénes sean los culpables, no quedarán en la impunidad”.

La @PNCSV y la @FGR_SV realizarán una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en el Estadio Cuscatlán. Todos serán investigados: equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etc. Sean quiénes sean los culpables, no quedarán en la impunidad. — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 21, 2023

Testimonio

La estampida de aficionados que en la noche del sábado dejó doce muertos en el estadio Cuscatlán en San Salvador ha provocado sensibles traumas entre los sobrevivientes y conmoción en El Salvador.

“Estoy traumado por ver la gente tirada, muerta, morada, pues todo su rostro pateado (pisoteado), eso quedó para la historia”, relata a la AFP Fredy Alexander Ruiz, de 28 años, sobreviviente de la avalancha humana.

Como aficionado del Alianza, que enfrentaba a FAS por los cuartos de final del Torneo Clausura 2023, Ruiz, que trabaja en una venta de repuestos, quería disfrutar con un par de amigos del encuentro, pero se encontró con la avalancha humana.

El percance ocurrió cuando apenas habían transcurrido unos 10 minutos del cotejo que fue suspendido y hasta los jugadores se sumaron a las tareas de auxilio.

“Tenía como cinco (personas) encima que me estaban ahogando, y entre más sentía más pesado y ya no aguantaba la respiración”, dijo. “Ya me estaba ahogando (y) gracias a Dios le pude agarrar un pie a un policía y junto a otro amigo me sacaron”, recordó el aficionado.

🇸🇻 | URGENTE. TRAGEDIA EN EL SALVADOR: Asciende a 12 la cifra de fallecidos en la estampida humana en el estadio Cuscatlán en un partido de fútbol entre Alianza y FAS. pic.twitter.com/Q6OZWjDbW0 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) May 21, 2023

La tragedia

El balance de la fatídica jornada, según el informe preliminar de la Policía Nacional, es de nueve personas muertas dentro del estadio. Además, tres más en los hospitales de la capital.

La investigación “será a fondo para poder determinar la responsabilidad ya sea por acción o por omisión”, se aseguró.

A los fallecidos se suman varios aficionados lesionados, “al menos dos de ellos en condición crítica”, añadió la Policía.

Según el cuerpo de seguridad, “las primeras informaciones apuntan a una estampida de aficionados que trató de entrar a ver el partido entre Alianza y FAS” violentando uno de los portones de la zona sur del estadio.

El incidente, que dejó varios heridos y lamentablemente algunas personas fallecidas, ha conmocionado a la comunidad futbolística en la región centroamericana.https://t.co/RkNEDX46B7 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) May 21, 2023