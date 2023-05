Fallece a los 58 años Ray Stevenson, famoso actor de Thor

Ray Stevenson falleció a los 58, así lo revelaron este 22 de mayo varios medios estadounidenses, sin revelar si él padecía alguna enfermedad.

El actor irlandés actuó en películas como Thor, El Rey Arturo, RRR y Punisher: Zona de guerra, además de que próximamente se le iba a ver en la serie Ahsoka (del universo Star Wars).

De acuerdo a la información difundida por su publicista, la estrella falleció el domingo pasado tras ser hospitalizado el sábado mientras se encontraba filmando la cinta Cassino in Ischia, el reporte fue publicado por Variety.

Los fans de Marvel lo recuerdan por su papel de Volstagg en las tres primeras entregas de Thor. Asimismo, fue alabado por la crítica al interpretar a Titus Pullo en la serie histórica Roma lo cual le valió una nominación al Premio SAG.

Ray Stevenson always was a badass but this role and scene always got me pic.twitter.com/Rr1iwWD4Ns

Absolutely gutted to hear about Ray Stevenson. The man had presence, grit and intensity to burn and he knew his way around a juicy pulp tale. RIP pic.twitter.com/Y0il98EG1L

— The Savage Beast Podcast (@SavBeastPod) May 22, 2023