Detienen a conductor de camión que chocó contra barrera cerca de la Casa Blanca

El Servicio Secreto, encargado principalmente de la seguridad del presidente de EE. UU., informó que detuvo al conductor de un camión de alquiler que chocó contra una valla cercana a la Casa Blanca, en Washington, la noche del lunes 22 de mayo.

El accidente se produjo poco antes de las 22:00 horas (locales) del lunes, en la parte norte de Lafayette Square, a unos cientos de metros de la Casa Blanca, en una zona en la que hay varios hoteles de lujo. Según un filial local de la cadena de televisión Fox, se ordenó a clientes de esos hoteles que evacuaran la zona tras el accidente. Un video publicado en línea por un periodista de ese canal mostraba un robot inspeccionando el espacio de carga del camión.

“Ninguno de los miembros del Servicio Secreto o de la Casa Blanca resultó herido, y la causa y la forma en que se produjo el incidente se están investigando”, precisó la agencia en un comunicado.

Por su parte, portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, indicó en Twitter que “la investigación preliminar muestra que el conductor podría haber impactado contra las barreras de seguridad de Lafayette Square de forma intencionada”. Además, Guglielmi anunció que el individuo será acusado formalmente.

“Poco antes de las 22:00 horas del lunes, la División Uniformada de oficiales del Servicio Secreto detuvo al conductor de un camión después de que el vehículo colisionara con barreras de seguridad en el lado norte de Lafayette Square, en la 16th Street. No hubo heridos y las causas del choque se mantienen bajo investigación. Cierres viales se mantienen activos y los pasos peatonales están cerrados mientras investigamos”, escribió Guglielmi en un comunicado.

The truck has been deemed safe by @DCPoliceDept & preliminary investigation reveals the driver may have intentionally struck the security barriers at Lafayette Square. Charges will be filed by the United States Park Police with investigative support from the #SecretService.

— Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) May 23, 2023