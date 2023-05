¡Deportivo Zacapa regresa a Liga Nacional!

Los Deportivos Zacapa y San Pedro brindaron un partido emotivo y dramático duelo este domingo en el estadio David Alfonso Ordoñez Bardales como parte de las semifinales del Torneo Clausura 2023 de la Liga Primera División de No Aficionados. Un gol marcado al 90+7 de José Luis Castillejos le terminó por dar a los zacapanecos un triunfo agónico de 5-1 (5-5, global), por lo que el duelo llegó a tiempo extra y penaltis. Fue ahí donde Zacapa logró el triunfo 5-4 que le permite clasificar a la final y automáticamente gana su ascenso a la Liga Nacional.

Zacapa 5-1 (5-5, global) Coatepeque: 5-4 en penaltis

San Pedro visitó a Zacapa con una tremenda ventaja de 4-0, gracias al triunfo logrado hace una semana en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, gracias a los goles de Igor Dos Santos (doblete), Rodrigo De Olivera y Valerio Morales. Por lo que en los papeles parecía que la tarea será más fácil para los visitantes de lo que al final fue.

Zacapa ilusionó a su afición con la remontada ya que en media hora de juego ya ganaba 2-0 gracias a los goles de Elmer Monrroy (8) y José Miguel Ángel Lemus (31). Pero al cerrar el primer tiempo (45), el árbitro Mario Noriega marcó un penalti para San Pedro, y en la ejecución, Rodrigo De Olivera descontó en el marcador (2-1) para tener un global de 2-5 y tener una ventaja todavía de tres goles para la etapa de complemento.

En la segunda mitad, los jugadores dirigidos por Erick González siguieron atacando e intentando marcar los goles que le acercaran a igualar la serie general. Luego de enfrentar a una defensa sólida, los locales lograron quebrar esa imbatibilidad visitante e hicieron otros dos goles por medio de Brayan Castañeda (71) y Frank Zamora (75) para un global de 4-5. Zacapa luego tuvo del gol de Zamora, tuvo el empate de la serie, pero el travesaño le dijo que no. El cierre del duelo fue dramático y los ochos minutos de reposición se hicieron eternos para el Deportivo San Pedro, que al final de la historia, terminó llorando lágrimas de sangre ya que los orientales igualaron la serie.

Era el 90+7 cuando una jugada polémica marcó la historia. La pelota, según las tomas televisiva, nunca entró, pero el árbitro Noriega avaló la anotación de José Luis Castillejos para una locura en el gallinero zacapaneco. Era el 5-1 del partido y el 5-5 en la serie, por lo que se debió disputar tiempo extra. Tras ese polémico gol se tardaron 10 minutos para reanudar el partido, y segundos después, se terminó el duelo. Asimismo, el partido se jugó en un ambiente tenso donde el público local se hizo sentir, al igual que los alcanzabolas y hasta los mismos camilleros que jugaron su correspondiente partido.

Zacapa regrese a la Liga Nacional

Once años después de su descenso Clausura 2012, el Deportivo Zacapa logró su ascenso a Liga Nacional tras derrotar en penaltis a Deportivo San Pedro. La final de la Liga Primera División de No Aficionados, entre Zacapa y Deportivo Coatepeque, fue la misma que el Apertura 2022, por lo que como ambos equipos repitieron, ambos lograron su boleto a Liga Nacional de forma automática, y en esta temporada no habrá duelo extra por los ascensos.

Ahora, en la final, los gallos zacapanecos se enfrentarán a las serpientes coatepecanas. El juedo de ida será el domingo 4 de junio en Coatepeque y la vuelta el domingo 11 de junio en Zacapa (por confirmarse).

