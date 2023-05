Leicester desciende después de su histórico título de la Premier League

El club campeón de la Premier League en la temporada 2015/2016, Leicester City, ha sufrido un duro golpe al descender a la Championship en Inglaterra. A pesar de su victoria por 2-1 contra el West Ham, el equipo no pudo asegurar su permanencia en la máxima categoría tras el triunfo del Everton por 1-0 ante el Bournemouth en Goodison Park.

El Leicester City hizo historia en la temporada 2015/2016 al conquistar el título de la Premier League en una hazaña sorprendente y emocionante. Bajo el liderazgo del técnico Claudio Ranieri, los Foxes desafiaron todas las expectativas y superaron a los gigantes del fútbol inglés para levantar el trofeo. Sin embargo, desde entonces, el club ha luchado por mantenerse en la élite del fútbol inglés.

We did our job on Filbert Way today, but our latest Premier League chapter comes to an end.

— Leicester City (@LCFC) May 28, 2023