El Heat elimina a los Celtics y jugará las Finales de la NBA

El Miami Heat volvió a la senda del triunfo y con un dominante 103-84 terminó el sueño de los Boston Celtics de volver a una final y se proclamaron campeones de la Conferencia Este, situación que les permitirá jugar las Finales de la NBA ante los Denver Nuggets.

Tras perder los tres juegos anteriores, el equipo de Jimmy Butler (28 puntos) dio toda una demostración de carácter en el TD Garden de Boston para finiquitar la final de la Conferencia Este por un global de 4-3.

