Deportivo Zacapa sufre castigo tras lo acontecido ante San Pedro

El Órgano Disciplinario de la Liga Primera División de No Aficionados resolvió lo acontecido en el partido de las semifinales del Torneo Clausura 2023 que disputaron Deportivo Zacapa y Deportivo San Pedro el pasado domingo en el estadio David Alfonso Ordoñez Bardales. Duelo en el cual Zacapa se impuso a San Pedro y logró su ascenso de forma anticipada a la Liga Nacional, además de lograr su boleto para disputar la final de la Primera ante Deportivo Coatepeque.

Según la resolución, la sanción económica para el Deportivo Zacapa es de Q31 mil 400 divididos en rubros como pago por tarjetas amarillas y rojas, venta de bebidas alcohólicas, medidas de seguridad, comportamiento de camilleros y alcanzabolas e invasión de aficionados al terreno de juego. Además, el estadio fue vetado por dos duelos.

La resolución comienza con una multa de Q5 mil 400 por las amarillas mostradas a Brandon Flores (Q200) y Donaldo Paz (Q200), las rojas a Wilmer Cordón (Q2 mil y un partido de suspensión) y Francisco Javier González, asistente técnico zacapaneco (Q3 mil y un partido de suspensión).

El Órgano Disciplinario también multó a Zacapa con Q10 mil por la venta de bebidas alcohólicas dentro del estadio y la falta de medidas de seguridad. Esta sanción se basó al reporte dado por Filadelfio Díaz, comisario de dicho duelo.

Asimismo, una multa económica de Q5 mil por el comportamiento de los camilleros y alcanzabolas. En ese sentido, la junta directiva del Deportivo San Pedro se había pronunciado el martes en horas de la noche donde los acusó de agredir a los jugadores.

Otros Q5 mil fueron impuestos por el lanzamiento de objetos, los cuales impactaron en jugadores visitantes. Por esta agresión, el estadio zacapaneco fue vetado con dos partidos. Uno deberá cumplirse en la final de vuelta de la Liga Primera División programada para el sábado 10 de junio a las 20:00 horas. El otro compromiso será ya en Liga Nacional.

Por último, Zacapa tuvo otra multa de Q6 mil por invasión al terreno de juego. Se destaca en esa casilla que no hubo agresión a los protagonistas del compromiso.

En Deportivo San Pedro, recibió una multa de mil 800 quetzales por amarillas y rojas a sus jugadores: Wilinton Techera, Rodrigo de Olivera y Selvin Pilar. En el caso de Rodrigo tiene dos partidos de suspensión y Selvin un duelo.

Tras la victoria de Zacapa sobre San Pedro, los zacapanecos consiguieron su boleto a la final del campeonato. Jugarán ante Deportivo Coatepeque la serie a doble partido para definir al campeón.

Coatepeque recibe a Zacapa este domingo a las 12:00 horas en el estadio Israel Barrios a las 12:00 horas. El partido de vuelta estaba programado para el sábado 10 de junio a las 20:00 horas en el estadio David Alfonso Ordoñez Bardales. Ante la inhabilitación de dos partidos, el duelo deberá reprogramarse en la cancha alterna de los zacapanecos.

