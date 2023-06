Galtier confirma que Messi dejará el PSG al final de temporada

El entrenador del París Saint-Germain Christophe Galtier habló el jueves del “último partido de Lionel Messi en el Parque de los Príncipes” contra el Clermont en la última jornada de campeonato francés, confirmando que la estrella argentina está a punto de dejar el club.

El sábado “es su último partido en el Parque de los Príncipes. Confío en que será recibido de la mejor de las maneras”, dijo el técnico sobre la “Pulga”, que ha recibido ya en varias ocasiones silbidos por parte de sus aficionados.

Messi abandonará el PSG tras dos temporadas. Su futuro podría estar en Barcelona, Arabia Saudita o el Inter Miami.

Sobre su legado en las dos temporadas en el PSG, “se han dicho muchas cosas sobre Leo, lo habéis analizado mucho”, dijo Galtier a los periodistas en rueda de prensa.

Considera que las críticas al N.30 parisino no están “en absoluto justificadas”.

Según los cálculos de Galtier, Messi, con “35 años y una temporada con una Copa del Mundo en medio”, tiene estadísticas de “21 goles y 22 asistencias (20 según la web transfermarkt). Eso quiere decir que ha sido decisivo 43 veces (41)”.

Llegado en 2022, Galtier considera un “privilegio” haber podido “dirigir al mejor jugador de la historia del fútbol”.

“No hablaré de su primera temporada, necesitaba adaptarse, era la primera vez que salía de Barcelona. Pero este año ha sido un elemento importante, siempre disponible, siempre presente en las sesiones de entrenamiento”, concluyó el entrenador.

🚨 PSG manager Christophe Galtier has just confirmed that Leo Messi will leave PSG at the end of the season.

“I had a privilege of coaching the best player in the history of football. It will be Leo’s last match at the Parc des Princes against Clermont”. pic.twitter.com/hieCFUFBQm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023