Miami Heat vence a Denver y se empatan las finales de NBA

El equipo de Jimmy Butler (21 puntos y 9 asistencias) y Bam Adebayo (21 puntos y 9 rebotes) logró un valioso triunfo en la cancha de los favoritos Nuggets y ahora hospedará los dos siguientes partidos de la serie, comenzando por el tercer juego el miércoles 7 de junio.

Los 41 puntos y 11 rebotes del serbio Nikola Jokic no fueron suficientes para los locales, que tuvieron una última opción para empatar, pero Jamal Murray erró un triple a un segundo del final.

El Heat tenía como objetivo nivelar la serie en la que muchos pensaron que Denver mantendría su hegemonía con un 2-0, pero el conjunto de Florida salió decidido y muy certero en sus disparos con 17 de sus 35 intentos de triples anotados.

Miami ingresó a los playoffs como el octavo sembrado en la Conferencia Este, comenzando así cada serie como visitante.

Una vez más, los Nuggets deben agradecer al serbio Nikola Jokic, pero en esta jornada no pudieron sacar provecho de sus 41 puntos. Jokic venía de registrar su noveno triple-doble de los playoffs, y sexto en sus últimos siete juegos, luego de acumular 27 puntos, 14 asistencias y 10 rebotes en el primer partido de las Finales.

El Heat tuvo una excelente labor con los libres, con 18 encestes en 20 oportunidades.

El impulso fue colectivo para Miami, donde Butler también estuvo inmenso con 21 puntos y 9 asistencias para tomar más responsabilidad en el último cuarto, luego de que Adebayo volviera a ser ejemplar con 21 tantos y nueve rebotes.

Miami que superó dos juegos de play-in y está tratando de convertirse en el primer equipo sembrado octavo en ganar el título.

