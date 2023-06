Taylor Swift se atraganta con insecto que le entró en pleno concierto

“The Eras Tour“, la gira de Taylor Swift continúa dando mucho de qué hablar. Tras confirmar su primera visita a Latinoamérica con shows en México, Argentina y Brasil, vuelve a ser tendencia en las redes por un momento muy particular que vivió durante su más reciente show.

La cantante se encontraba brindando su último show en el estadio Soldier Field de Chicago cuando, en un momento entre canciones, mientras daba un mensaje a su público, las cámaras del lugar la captaron con una extraña tos en un aparente esfuerzo de vomitar.

La artista continúo bromeando al respecto asegurando que el insecto “estaba delicioso”, lo que generó el alivio y la risa de todos los presentes. Avergonzada, le preguntó al público “¿Hay alguna posibilidad de que ninguno de ustedes haya visto eso?”.

Aunque ella expresó que intentaría que eso no volviera a suceder, confesó que sería difícil dado que esa noche había muchos insectos por el calor que ha vivido la ciudad en las últimas semanas.

Cuando estaba comenzando su set de Lover, Taylor Swift quiso compartir un mensaje con su público pero el micrófono nunca respondió. Comenzó a juguetear y a hacer ademanes de estar gritando, pero el micrófono seguía sin responder.

Finalmente, el equipo técnico cambió el micrófono y pudo dar su discurso a los presentes. “Tomemos un segundo en nuestras memorias, rebobinemos hacia atrás, nada de eso sucedió. Volvemos a hace 36 segundos”, dijo.

Taylor Swift Eras Tour at Soldier Field Chicago by drone #TaylorSwift #TaylorSwiftErasTour #SOLDIERFIELD #ChicagoTheErasTour #chicago #djimavic3 more at https://t.co/XI0vX3g689 pic.twitter.com/hyIWya59Et

— Richard Wickersty (@Chopperator) June 3, 2023