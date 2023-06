Curiosidades que querrás saber de la nueva película de The Flash

Falta una semana para que se estrene en Guatemala una de las películas más esperadas del año. Estamos hablando de The Flash, la cual busca revolucionar el universo cinematográfico de DC Comics.

Según la información proporcionada, el film será una adaptación del famoso comic Flash Point. El anterior, trata la historia de Barry Allen que por querer cambiar su pasado, altera todas las líneas de tiempo.

Pero eso no es todo, ya que también crea una línea de tiempo donde no existe la Liga de la Justicia y el mundo se encuentra al borde de la destrucción por la falta de super héroes. Otra de las curiosidades, es que el general Zood no será el único antagonista, ahora, él y su ejercito de Kryptonianos buscan conquistar la tierra.

Sin embargo, en algunos planos se puede observar al Reverse Flash luchando contra Barry, al igual que en los cómics donde él es el principal antagonista de esta historia. Asimismo, en el trailer podemos ver a Super Girl de Sasha Calle, quien, según diversos críticos, los fanáticos pedirán la continuidad de la actriz en la DCEU.

Asimismo, se dice que además del Batman de Ben Affleck y Michael Keaton, veremos la aparición de otro Bruce Wayne, se especula que podría ser Christian Bale o el de George Clooney.

La preventa para The Flash ya inició en Guatemala

Además, como esta será la película del inicio del nuevo DCEU, habrá apariciones de personajes bases para el nuevo universo creado por James Gunn.

Quizá esta será la producción más importante para el estudio, ya que a partir de aquí se reiniciará el universo cinematográfico de DC Comics, comandando por James Gunn.

No cabe duda que esta película de The Flash vendrá recargada de muchas sorpresas para los seguidores de los distintos superhéroes que sobresalen en el filme.

