Video: Así fue la golpiza que Yailin La Más Viral le dio a conductora

Desde su polémica relación con Anuel AA, Yailin La Más Viral no deja de estar en el ojo del huracán, pues de nuevo se retomó el pleito que tuvo en enero de este año y por que el que fue denunciada.

En ese momento, la cantante dijo haber sido agredida aún embarazada, el video que se filtró en redes sociales la contradicen ya que muestra el momento en el que le da una brutal golpiza a la conductora de espectáculos Nelsy Maglene Feliz Ferreras (Mey Feliz)

Los hechos ocurrieron el 19 de enero, cuando la dominicana llegó acompañada de su hermana, Kimberly, y otras dos mujeres a un salón de belleza para reclamarle a la presentadora, conocida como Fogón TV, por supuestamente hablar mal de ella durante uno de los programas.

“Me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inmovible, los golpes que me daban eran con los puños y me rasguñaban”, se lee en la denuncia que interpuso Nelsy.