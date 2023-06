Texas declara terroristas a cárteles del narco y endurece medidas en frontera

El gobernador de Texas, Estados Unidos (EE. UU.), Greg Abbott, promulgó seis proyectos de leyes fronterizas aprobadas durante la Sesión Legislativa Regular 88 en el Capitolio del estado.

En un comunicado, difundido por la oficina del gobernador, se específica que el paquete de seis proyectos de ley “ampliará los esfuerzos sin precedentes de Texas para mantener la línea y protegerse del nivel récord de inmigración ilegal, armas y drogas mortales que ingresan a Texas desde México”.

En dicho paquete se encuentra el llamado “proyecto de Ley del Senado 1900 (Birdwell/Guillén)” que designa a los cárteles de la droga y las organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas extranjeras en el Estado de Texas y aumenta las penas por la destrucción de drogas ilegales y la operación de escondites.

Abbott emitió una orden ejecutiva en septiembre pasado designando a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas y solicitó al presidente Joe Biden que tome medidas federales similares.

El gobernador Greg Abbott declaró que la legislatura de Texas ha asignado 5.1 millones de dólares para seguridad fronteriza para garantizar que el estado “pueda hacer más para detener la inmigración ilegal en nuestra frontera sur”.

Por su parte, en la sesión, el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), Steve McCraw, señaló que “hoy el enemigo público número uno son los cárteles mexicanos, y tienen un impacto en todas las comunidades de Texas y los Estados Unidos”.

This week, I signed into law several critical pieces of border security and public safety legislation.

These laws will help ensure the safety of Texans across the state & further strengthen our state’s border security efforts to hold the line. pic.twitter.com/JGZotQy2WQ

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) June 9, 2023