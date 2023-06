Billie Eilish sorprende a sus fans al subir foto en sexy traje de baño

Billie Eilish sorprendió a sus millones de seguidores con una foto que subió en su Instagram su amiga Annabel Zimmer, la hija del compositor Hans Zimmer.

La cantante aparece luciendo la parte superior de un bikini de la marca Miaou mientras descansa al aire libre, combinando el look con lentes de sol Versace y joyas plateadas.

En la sección de comentarios, la estrella reaccionó a la foto colocando un emoji tímido de un mono tapándose los ojos. La imagen también mostró un vistazo al tatuaje en el pecho de Billie, un diseño de su segundo nombre “Eilish” escrito en letras ornamentadas.

Durante una entrevista le dijo a Rolling Stone en 2021 que obtuvo el arte corporal el día después de los Grammys 2020, donde arrasó en la competencia al ganar Grabación del año, Álbum del año, Canción del año y Mejor artista nuevo.

“Tengo uno aquí que dice ‘Eilish’. Sí, me amo a mí misma”, dijo Billie en 2021, señalándose el pecho. Luego habló sobre su tatuaje en el muslo y su mano, “Tengo uno aquí, un niño grande aquí, que es un dragón. Y luego me hice esto hace unas semanas, que son algunas hadas que son de un libro que tenía mientras crecía. Un pequeño libro de hadas llamado Fairyopolis. Son como mis pequeñas hadas ángel de la guarda”.

Billie Eilish se enfrenta a los críticos que aparentemente tienen un problema con la forma en que su estilo ha evolucionado a lo largo de los años.

Ella publicó una serie de fotos en sus historias de Instagram durante el fin de semana y escribió: “Pasé los primeros 5 años de mi carrera siendo absolutamente OBLITERADA por ustedes, tontos, por ser masculina y vestirme como lo hacía y constantemente me decían que sería más sexy si actuara como una mujer”.

“Ahora, cuando me siento lo suficientemente cómoda para vestir algo remotamente femenino o apropiado, he CAMBIADO y soy una vendida”, continúa el pie de foto sobre una foto de ella misma. “Y ‘qué le ha pasado’ ‘OMG no es la misma Billie es igual que el resto’ bla bla bla”.