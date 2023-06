Ciclista fallece tras caída en la Vuelta a Suiza

El ciclista suizo de 26 años Gino Mader (Bahrain-Victorious) falleció este viernes después de haber sido encontrado inconsciente tras una caída sufrida el jueves en la quinta etapa de la Vuelta a Suiza, anunció su equipo.

“A pesar de los esfuerzos del fenomenal equipo del hospital de Coire”, donde había sido transportado el jueves tras haber sido reanimado, el escalador “no pudo superar su último y más grande desafío y a las 11h30 (09h30 GMT) tuvimos que decir adiós a una de las luces de nuestro equipo”, señaló el Bahrain-Victorious en un comunicado.

🙏🏻 Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person.

❤️ Today and every day, we ride for you, Gino.

