Entre las noticias sobre su futuro, Mbappé reaparece marcando con Francia

Con un resultado menos holgado de lo que era previsible, la subcampeona del mundo Francia se impuso 3-0 a Gibraltar, con un gol de penal de Kylian Mbappé, este viernes en partido disputado en Faro (Portugal) y correspondiente a la tercera fecha de clasificación a la Eurocopa-2024.

El equipo dirigido por Didier Deschamps lidera la llave B con 9 puntos en tres partidos, mientras que Gibraltar cuenta por derrotas sus tres choques disputados camino a la Eurocopa, que se disputará el próximo año en Alemania.

A pesar del claro dominio del juego, de la posesión y de la ocasiones de los galos, que se adelantaron con un gol de Olivier Giroud en el minuto 3, el 3-0 no cumplió todas las expectativas goleadoras que había suscitado este duelo ante la selección que ocupa el puesto 201 en la clasificación FIFA y cuyo once está formado por jugadores no profesionales.

Giroud sigue ampliando su récord

Poseedor del récord de goles en la selección francesa desde el pasado Mundial, Giroud sólo pudo añadir una nueva muesca en su contador para sumar 54 dianas con los ‘Bleus’ con un remate de cabeza a centro de Kingsley Coman. El delantero del AC Milan, de 36 años, suma ya tres goles más que Thierry Henry.

Justo antes del descanso (45+3) Mbappé marcó un penal pitado por mano de un jugador gibraltareño. El propio jugador del París SG, bajo los focos de la actualidad este semana desde que anunciase que no ejercerá la opción de prolongación de su contrato con el club parisino, provocó el 3-0 definitivo con un centro dentro del área que desvió a su propio arco Aymen Mouelhi (78). Francia había ganado a Países Bajos (4-0) y a Irlanda (1-0) en las dos primeras fechas.

*Con información de AFP