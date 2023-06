Griezmann hará una “presión extraordinaria” para estar en Paris 2024

“No he hablado con mi entrenador o mis dirigentes (en el Atlético de Madrid), pero sería un sueño para mí”, explicó el jugador de 32 años en la víspera del Francia-Grecia de la fase de clasificación de la Eurocopa 2024.

El torneo olímpico de futbol no forma parte del calendario de la FIFA y los clubes pueden oponerse a una convocatoria de sus jugadores.

“Si soy convocado, haré una presión extraordinaria para que me dejen hacerlo”, afirmó Griezmann en el Stade de France. “Es un sueño, un objetivo, es en Francia, es representar a Francia. Los Juegos Olímpicos son algo que todo el mundo sigue por la televisión”, subrayó.

Griezmann y Mbappé podrían ser los llamados

El futbol masculino de los Juegos Olímpicos está reservado a jugadores Sub-23, pero cada formación puede realizar tres excepciones y llamar a jugadores de más edad.

El capitán de los ‘Bleus’, Kylian Mbappé, también reafirmó el jueves su deseo de participar en Paris 2024: “Siempre he dicho que era un sueño para mí jugarlos, pero también he dicho no lo forzaré, que estaré a disposición del club ya que no es una competición FIFA”.

*Con información de AFP