Real Madrid presenta a Joselu y deja el ‘9’ vacante, ¿será para Mbappé?

Este martes fue presentado el cuarto fichaje de lo que va del mercado veraniego del Real Madrid, Joselu. El delantero español volvió al club en el que formó parte de las inferiores y en el que llegó a debutar en un partido en la temporada 2010/2011.

Para Joselu esta presentación fue un sueño hecho realidad, ya que es un momento que “he soñado con este momento desde que me marché”; además señaló estar muy emocionado por tomar este reto a sus 33 años y con una carrera muy movida entre Alemania, España e Inglaterra.

“Voy a dar todo por este club, es el club de mi vida, cuando uno pisa el verde sobre todo el del Bernabéu quiere hacer goles, he hecho goles durante todo mi carrera y no creo que ahora no vaya a ser así”, dijo el delantero que marcó 16 tantos en la anterior liga.