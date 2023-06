Corte Suprema de EE. UU. avala política de deportaciones de Biden

La Corte Suprema de EE. UU. otorgó el viernes una clara victoria al gobierno del presidente Joe Biden, al autorizarlo a aplicar la política que escoja en materia de deportación de inmigrantes indocumentados. Por una mayoría de ocho jueces de nueve, el Alto Tribunal rechazó por razones de procedimiento una apelación presentada por los estados de Texas y Luisiana, en manos de republicanos.

La sentencia permite la entrada en vigor de una directiva adoptada en septiembre de 2021 por el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, que reclamaba a la Policía de Migración (ICE) centrar sus esfuerzos en los extranjeros que supongan una amenaza terrorista o delictiva y los que arribaron al país después del 1 de noviembre de 2020. “No tenemos recursos para arrestar y deportar a cada uno de ellos“, justificó Mayorkas, defendiendo una visión contrapuesta a la del expresidente Donald Trump.

La directiva fue impugnada de inmediato ante la justicia por las autoridades de Texas y Luisiana, alegando que les generarían costos adicionales en materia de educación, policía y servicios sociales. Un juez federal falló a su favor en junio de 2021 y bloqueó la implementación de esta política. El gobierno de Biden recurrió entonces a la Corte Suprema, que finalmente estuvo de acuerdo con él sin entrar a considerar los argumentos de fondo.

“Los estados pretendían que la justicia federal ordenara al Ejecutivo modificar su política de detenciones para proceder a más detenciones“, pero la Corte Suprema ha aclarado en numerosas ocasiones que solo las personas que son objeto de esa política pueden cuestionarla, explicó el magistrado Brett Kavanaugh en nombre de la mayoría del tribunal.

“En aplicación de este principio fundamental (…), concluimos que los estados no tienen potestades para interponer esta demanda“, señaló. “La decisión no debe entenderse como una sugerencia de que el Ejecutivo tiene total libertad” en la materia, aclaró, dejando la puerta abierta a futuras demandas.

El grupo de derechos civiles Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha acogido con satisfacción el rechazo “sensato” de la Suprema Corte a la iniciativa de Texas y Luisiana de “obligar al gobierno a implementar la política de control de inmigración más draconiana“.

Por el contrario, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, dijo en Twitter que se trataba de una “decisión escandalosa“. La Corte Suprema “da carta blanca a la administración de Biden“, escribió, y prometió seguir desplegando a la Guardia Nacional de su estado para disuadir a los migrantes en la frontera con México.

This decision is outrageous.

SCOTUS gives the Biden Admin. carte blanche to avoid accountability for abandoning enforcement of immigration laws.

Texas will continue to deploy the National Guard to repel & turn back illegal immigrants trying to enter Texas illegally. https://t.co/h1bKMXzsXo

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 23, 2023