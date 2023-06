Estados Unidos será la sede el nuevo Mundial de Clubes con 32 equipos

El Consejo de la FIFA ha anunciado de manera unánime que Estados Unidos será el país anfitrión del nuevo y ampliado Mundial de Clubes de la FIFA en 2025. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta los requisitos de infraestructura, servicios y los objetivos estratégicos para el torneo.

Estados Unidos fue elegido debido a su reconocida experiencia en la organización de eventos deportivos a nivel global, y también permitirá a la FIFA aprovechar las sinergias con la entrega de la Copa Mundial de la FIFA 2026, beneficiando así a ambos torneos y al desarrollo del fútbol en la región de América del Norte.

FIFA Council appoints United States as host of new and expanded FIFA Club World Cup

