Magistrados del TSE se pronuncian sobre publicación de diario de EE. UU.

Dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se pronunciaron con respecto a la publicación realizada por el diario estadounidense The New York Times, relacionada con la supuesta entrega de un soborno a la autoridad electoral, situación que habría sido denunciada ante la embajada de Estados Unidos.

La nota periodística señala que una jueza guatemalteca entró a una reunión en la sede diplomática la primavera pasada y sacó una gran cantidad de dinero en efectivo. “Era un soborno de uno de los aliados más cercanos del presidente”, cita.

Añade que se trataba de la magistrada del TSE, Blanca Alfaro, quien presuntamente habría señalado al exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, allegado al mandatario Alejandro Giammattei, de darle aproximadamente Q50 mil a cambio de ganar cierta influencia en las decisiones del órgano electoral.

El periódico cita como fuentes a un funcionario estadounidense informado sobre el encuentro y una persona que estuvo presente y solicitó el anonimato para discutir los detalles de una reunión privada.

Con respecto a Martínez, el medio señaló que él negó haber sobornado a la jueza Alfaro y dijo que nunca se había reunido con ella.

Alfaro aseguró que no le generó ninguna sorpresa la publicación, pues ya había sido consultada con respecto al tema desde hace varios meses.

“He sido manifiestamente precisa, concreta y clara que no tengo relación con ninguna de las personas a las cuales ella me preguntó (la periodista). No tengo comunicación con el señor Miguel Martínez”, dijo.