¡Gündogan cierra su etapa en el Manchester City y ficha gratis por el FC Barcelona!

A través de las diversas plataformas de redes sociales, el FC Barcelona hizo oficial el fichaje de Ilkay Gündogan por 2 temporadas más una más opcional. El jugador de 32 años también fue blindado con una cláusula de 400 millones de euros, según lo dejó ver el cuadro culé en el comunicado del fichaje.

Gündogan llega al cuadro culé en uno de los mejores momentos de su carrera, tras 7 años en el Manchester City, el centrocampista alemán dejó a los Ciudadanos luego de conquistar el triplete (FA Cup, Premier League y Champions League) en la pasada temporada, trofeos que fueron levantados por él mismo como capitán.

La llegada de Gündogan a la Ciudad Condal era un secreto a voces, al finalizar su contrato al cierre de la temporada 2022/23 y tras haberlo conseguido todo en Inglaterra, el alemán parecía estar en busca de un nuevo reto en la etapa más madura de su carrera y las constantes llamadas de Xavi Hernández al jugador, parecen haberle decantado por el proyecto culé.

Ilkay Gündogan llega a aportar la veteranía y experiencia que necesita el medio campo del FC Barcelona, luego de la salida de Busquets. El también ex Dortmund, que con el Manchester City levantó 12 títulos, será el nuevo ejemplo a seguir para futbolistas jóvenes como Pedri, Gavi, Pablo Torre e incluso para jugadores contrastados como Frenkie de Jong y Franck Kessié.

En las cuentas de redes sociales del FC Barcelona, Ilkay Gündogan ya ha dicho sus primeras palabras como jugador del blaugrana. En lo dicho, dejó ver la emoción que le representa unirse a la institución histórica del futbol español. “Hola, culés. Estoy muy feliz por fichar por el Barça, estoy emocionado por iniciar este nuevo camino con este hermoso equipo. Nos vemos pronto, força Barça”, dijo el centrocampista.

Gündoğan has a message for you, culers 🤳 pic.twitter.com/yoajjeqbMU

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 26, 2023