Así se enteró Shakira de la infidelidad de Piqué

Shakira y Piqué se conocieron en 2010, durante la grabación del video de la canción del Mundial “Waka Waka”, en ese entonces ella mantenía una relación sentimental con Antonio de la Rúa.

La cantante colombina terminó con de la Rúa e inicio un romance con Gerard. Pero tras casi 12 años juntos, anunciaron su separación en mayo del año pasado luego de que se diera a conocer la infidelidad del futbolista.

Poco a poco ella ha ido revelando todo tipo de detalles acerca del final de esta relación a través de sus canciones. Entre ellas algunas tan populares como Te felicito, Monotonía o la BZRP Music Sessions 53, que se convirtió en un auténtico fenómeno global.

Durante una entrevista con la revista People, la artista abrió su corazón para dar a conocer algunos detalles íntimos, así como la forma en que se enteró de la infidelidad.

“He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez y la ilusión”, asegura en una entrevista con People’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

También reconoció que la música ha sido fundamental durante todos estos meses para afrontar la que sin duda alguna ha sido una de las peores etapas de su vida:

“Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, que solo he podido desenredar a través de mis canciones, para entenderme un poco mejor”.

Momento duros de la cantante

Más allá de la ruptura con Gerard Piqué, Shakira también tuvo que gestionar los graves problemas de salud a los que tuvo que enfrentarse su padre tras sufrir una caída en su casa de Barcelona durante la primera comunión de su hijo Milan:

“Se me juntó todo, mi hogar se desmoronaba”, confesó. De hecho, reconoce que se enteró de la traición de la que fuera su pareja mientras su padre estaba hospitalizado en la UCI:

“Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por People en Español (@peopleenespanol)