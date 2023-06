Talina Fernández fallece luego de ser hospitalizada de emergencia

La periodista y conductora de televisión Talina Fernández murió este miércoles 28 de junio a la edad de 78 años. Aunque no se han dado detalles de la causa de su muerte, en días pasados se dio a conocer que la famosa había sido internada.

Lo anterior, derivado que había presentado un grave cuadro de leucemia, siendo atendida en terapia intensiva. Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró, nombre verdadero de la periodista, se ganó el nombre de “La dama del buen decir” por sus siempre expresiones respetuosas.

Su hijo Jorge Levy aseguró a los medios que se encontraba en las afueras del hospital al momento que le dieron a conocer la noticia. “Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido, no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo degeneró tanto”, resaltó Levy.

Además, añadió: “Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displástica y eso terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara”.

De acuerdo con el hijo de la presentadora, explicó que la enfermedad le provocaba fuertes dolores, los cuales buscaron controlar. A pesar de todo, tuvieron que llevarla al hospital, mismo donde falleció horas después de ser internada.

Más de la carrera de Talina Fernández…

La periodista empezó a laborar desde temprana edad y se interesó por la industria del entretenimiento, misma en la que formó más de 50 años de trayectoria. Asimismo, vivió en Estados Unidos, antes de regresar a México para estudiar en el Instituto de Nacional de Cardiología, aunque no terminó su carrera.

Además, se dedicó al mundo de la actuación por un tiempo y formó parte del programa “La cosquilla”.

Dos años después, tuvo su debut como actriz en la pantalla chica con la telenovela Las Gemelas. Posteriormente, se le vio en Mi pequeña soledad y Tenías que ser tú.