Celia Lora causa sensación al posar junto a Johnny Depp

Celia Lora ha confirmado que recibe alrededor de $68,000 dólares mensuales por lucir sus atributos físicos en la plataforma digital de contenidos para adultos OnlyFans, y a otros miles más a través de Centerfold, Unlock y HotDog, además de su portal personal, le da la oportunidad de tener una vida llena de lujos y viajes.

Ahora, la hija del rockero Alex Lora, compartió con sus millones de seguidores de Instagram algunas imágenes de una travesía que realiza por Europa. Sin embargo, en dos de ellas presume un encuentro sostenido en París con el actor y músico, Johnny Depp.

Dicha reunión surgió después de que Celia Lora acudió a un concierto de la banda de rock estadounidense Hollywood Vampires, la cual se fundó en 2015 para rendir tributo a la música de celebridades del rock fallecidas en la década de los 60s.

Posterior a su presentación en el escenario, Johnny Depp, Alice Cooper y Joe Perry accedieron a tomarse una fotografía con la mexiana quien también aparece en otra postal intercambiando un beso en la mejilla, así como un efusivo abrazo, con el actor hollywoodense.

De esta manera, la mexicana ya tiene otra anécdota que contarles a sus amigos y familiares una vez que retorne a México para continuar desarrollando sus lucrativos proyectos.

“Wow qué envidia te tengo”, “Yo me lo hubiera robado Celia”, “De verdad que me lo llevó”, “Ay no mujer ojalá él se hubiera enamorado de ti”, “Qué increíble experiencia”, “Me encanta lo sencilla que luces”, fueron algunas reacciones de sus fans.

El año pasado Celia Lora fue considerada como la mujer mexicana mejor pagada de la plataforma OnlyFans al desplazar en ingresos a sus compatriotas Yanet García y Karely Ruiz.

