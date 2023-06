Muere Alan Arkin, ganador del Oscar por “Pequeña Miss Sunshine”

El actor, Alan Arkin, ha muerto a los 89 años en su casa de Carlsbad, California. La familia del ganador de un Oscar por Pequeña Miss Sunshine (2007) ha enviado un comunicado en el que confirmaba su fallecimiento.

“Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como hombre. Un adorado esposo, padre, abuelo y bisabuelo al que extrañaremos profundamente”, informan.

Con una carrera de siete décadas en teatro y cine, Arkin obtuvo una gran fama por su talento. Después de recibir su Tony en 1963, obtuvo su primera nominación al Emmy, por el episodio The Love Song of Barney Kempinski. Su siguiente nominación al Emmy llegó en 1987 por Escape From Sobibor; el tercero fue en 1997 para una aparición especial en Chicago Hope y otro en 2003 para la película para televisión The Pentagon Paper.

Apareció en más de 100 películas como El corazón es un cazador solitario (1968), que le valió su segunda nominación al Oscar tras la conseguida por ¡Que vienen los rusos! (1966); Trampa-22 (1970); Eduardo Manostijeras (1990), Glengarry Glen Ross (1992) y Argo, por la que recibió su cuarta nominación al Oscar.

En los últimos años protagonizó, junto a Michael Douglas, la serie de televisión “El método Kominsky”, por la que Arkin consiguió dos nominaciones a los Premios Emmy; el remake de Dumbo que vio la luz en los cines en 2019; y Spenser: Confidencial, una película de acción protagonizada por Mark Wahlberg en 2020.

También puso voz a un personaje en Minions: el origen de Gru y apareció en Robert Downey Sr., el documental sobre el padre de Robert Downey Jr. Sus películas aún pueden disfrutarse en plataformas como Netflix y HBO Max.

