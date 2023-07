Al menos 52 muertos en accidente de tránsito en Kenia

Al menos 52 personas murieron el viernes en un accidente de tránsito en el oeste de Kenia cuando un camión chocó contra otros vehículos y embistió peatones en una intersección muy concurrida, anunció la policía este sábado.

El accidente tuvo lugar el viernes en un tramo de la autovía entre Nakuru y Kericho, en una región conocida por sus plantaciones de té.

El ministro de Transporte, Kipchumba Murkomen, visitó el lugar de los hechos y dijo a la prensa que se introducirán nuevas medidas de seguridad a raíz del incidente, al que se refirió como una “terrible” y “dolorosa” tragedia.

Por su parte, Abdi Hasan, comisario regional del Valle del Rift, había indicado previamente que se habían reanudado las operaciones de búsqueda. Según él, más de 30 personas resultaron heridas. El camión chocó contra vehículos, minibuses, moto-taxis y varios puestos de un mercado.

El presidente de Kenia, William Ruto, expresó sus condolencias tras el accidente. “Es una pena que algunas de las víctimas mortales sean jóvenes con un futuro prometedor y empresarios que estaban en sus quehaceres diarios”, declaró en Twitter.

En las redes sociales, muchos usuarios publicaron mensajes con una velita junto al topónimo “Londiani”.

Collins Kipkoech, médico principal en el hospital de Kericho, indicó que había recibido 45 cadáveres, pero que también se enviaron otros a distintos centros sanitarios. “Y el rescate continúa”, dijo.

