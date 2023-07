Karely Ruiz denuncia que fue atacada en aeropuerto por una mujer

Karely Ruiz es una de las creadoras de contenido más queridas en redes sociales. Gracias a su belleza, sensuales atributos y carisma se ha ganado el cariño de sus millones de seguidores. Ahora, la modelo regiomontana ha comentado que fue atacada en un aeropuerto.

La joven se ha caracterizado en ser uno de los pocos influencers que se mantiene cercana a sus seguidores, así como repartir ayuda a quienes más lo necesitan, como personas de escasos recursos y refugios para perros y gatos.

Sin embargo, aunque Ruiz no se envuelve en conflictos, existen muchas personas que no están de acuerdo con el contenido que ella ofrece, pues en las publicaciones que llega a postear en sus redes sociales no solo tiene comentarios positivos, sino que abundan mucho los negativos.

Pero, aunque sus haters solo están detrás de una pantalla de celular o computadora, también hay quienes han tenido la suerte de encontrársela y no dudan en agredirla. Este fue el caso de una mujer que de acuerdo a Karely Ruiz, la agredió verbalmente.

De acuerdo con una publicación y video que Karely Ruiz compartió con sus fas, reveló que estando en un aeropuerto, se encontró con una mujer quien lejos de pedirle un autógrafo la atacó. La insultó su forma de vestir, su apariencia, maquillaje y hasta la llamó ardida.

“Una señora me dijo cosas en el aeropuerto, que daba pena con mis operaciones y toda fea ajajajajajajaja y me dijo ardida jajaja wey yo ni me meto con nadie jajajaja”, se lee en la publicación.

Hasta el momento, la popular modelo de OnlyFans, no ha transmitido en vivo para aclarar lo sucedido y en qué aeropuerto tuvo el encontronazo con la mujer, sin embargo, publicó un video en donde le preguntó a sus fans si querían que contara su historia.

