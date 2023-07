Caso Baena-Valverde es archivado por la justicia por falta de pruebas

Este día, se ha dado a conocer que el juzgado de Instrucción Número 48 de Madrid ha decidido archivar la denuncia presentada por Alex Baena contra Fede Valverde. Esta denuncia se había interpuesto luego de los incidentes ocurridos en el estacionamiento del Bernabéu, una vez finalizado el partido entre el Villarreal y el Real Madrid. Según Baena, el jugador uruguayo le habría propinado un puñetazo en la cara después de esperarlo en el aparcamiento del autobús.

No obstante, el entorno del centrocampista uruguayo se defendió alegando que Baena había proferido previamente unos comentarios ofensivos hacia Valverde y el embarazo de su esposa durante el partido de la Copa del Rey. Según el círculo cercano al jugador, las palabras habrían sido: “llora ahora que tu hijo no va a nacer”.

Archivada la denuncia de Baena contra Valverde

Baena emitió un comunicado en el que ratificó la agresión y negó haber hecho cualquier comentario relacionado con el embarazo de la mujer de Fede Valverde. Ante esto, el futbolista español decidió presentar una denuncia contra el jugador del Real Madrid.

Sin embargo, tras un tiempo llevando el caso a los tribunales, la jueza encargada ha señalado que existen incongruencias en la declaración de Baena. Este afirmaba que Álvaro Odriozola se encontraba sentado junto a Fede Valverde en el momento del incidente. Sin embargo, las imágenes proporcionadas por el Real Madrid no demuestran tal hecho.

Además, en su declaración, el lateral madridista no menciona en ningún momento una posible agresión, sino que se refiere al altercado como “una trifulca verbal”. A raíz de estas inconsistencias, la denuncia ha sido archivada en vía penal. No obstante, la posible sanción de 5 partidos que el juez instructor ha propuesto a Competición no se vería afectada.

