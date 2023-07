Una sensual Cazzu se muestra en topless para Playboy

Cazzu no deja de causar controversia desde que reveló su embarazo y una vez más quiso ser el centro de la atención al dejarse ver con poca ropa y muy sexy posando para Playboy.

La cantante argentina es la portada del mes de julio de la afamada revista para caballeros, en la cual derrocha sensualidad y belleza, dejándose ver en topless y un jeans sin abrochar, el cual mostraba su tanga brillante.

Julieta Emilia Cazzuchelli, el nombre completo de la artista, dejó poco a la imaginación y muestra con orgullo su embarazo. “Siempre quise hacer Playboy, va conmigo, con mi personalidad y mi música y no me siento alejada de nada de lo que soy.

Creo que ahora mi cuerpo propone una sensualidad diferente, tengo a mi bebé dentro de mí y me imagino que todos saben cómo se hacen los bebés. Mi cuerpo se siente igual y tengo los mismos deseos que siempre y hasta más (Risas).”, comentó.

A través de su cuenta de Instagram compartió algunas de las imágenes, donde se le ve usando lencería negra principalmente, con algunos brillantes que sobresalen de su pantalón.

Mientras que en otras se le ven los pechos sin nada de ropa, y sólo son cubiertos por sus manos y brazos. Incluso usó guantes de cuero, en lo que fue un look muy campirano pero sexy.

No cabe duda que la sesión de fotos va dedicada a su pareja Christian Nodal, pues posó con un sombrero de vaquero como los que suele usar el artista mexicano.

No diría que es determinante o que algo de mi carrera depende de él, porque él me conoce por mi carrera, pero si mis emociones y eso es gran parte de mí.

Estoy más feliz cuando él está y nos divertimos mucho. Le gusta cuando me hago fotos y ama mis looks y mi cuerpo de embarazo y cuando le pregunto qué piensa siempre me eleva la autoestima”, dijo Cazzu a la revista.