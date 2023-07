Los jugadores a seguir de Jamaica, próximo rival de Guatemala

Este domingo a las 15:00 horas, Guatemala y Jamaica se enfrentarán en el TQL Stadium en Cincinnati por los cuartos de final de la Copa Oro 2023. Ambos equipos llegan muy motivados y buscarán instalarse en las semifinales.

Jamaica, una de las selecciones con mayor valor en la zona de Concacaf, cuenta con una plantilla destacada. A continuación, repasaremos algunos de los jugadores más valiosos de Jamaica en el mercado, según el portal Transfermarkt.

This Sunday! 👊🏿

The #ReggaeBoyz will face Guatemala at the TQL Stadium on July 9 in the Knockout Stages of the 2023 Gold Cup! 🙌🏿🇯🇲

🆚: Guatemala

🗓️: Sunday, July 9, 2023

📍: Cincinnati, Ohio

🏟️: TQL Stadium

🕓: 4:00 pm (JA/EST) 5:00 pm (ET) pic.twitter.com/9CgfEGOAsD

— Official J.F.F (@jff_football) July 5, 2023