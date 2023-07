Britney Spears es cacheteada por guardaespaldas de un astro de la NBA

Britney Spears fue golpeada por el guardaespaldas del astro de la NBA, Victor Wembanyama, en Las Vegas, el miércoles, 5 de julio de 2023, según reportó el sitio TMZ. De acuerdo con los informes, los hechos ocurrieron cuando la “Princesa del pop” estaba cenando con su esposo Sam Asghari y dos amigos en el restaurante Catch, en el Hotel Aria, en la “ciudad de las apuestas”, cuando vio al jugador de los Spurs de San Antonio y quiso tomarse una foto con él.

Al acercarse intentó tocarle el hombro a Wembanyama, pero el jefe de seguridad del equipo de baloncesto, Damien Smith, la golpeó en la cara y ella cayó al suelo, según se indica. Incluso, se reportó que, debido al golpe, Britney perdió los lentes que traía puestos.

Britney Spears fue golpeada por un agente de seguridad de los Spurs tras pedirle una foto a Victor Wembanyama. Según informes, ya han presentado una denuncia ante el Departamento de Policía Metropolitana alegando agresión y hay una investigación pendiente. pic.twitter.com/HoStffrar0 — ༒ 𝕷𝖎𝖌𝖊𝖎𝖆 𝕯𝖊𝖕𝖕 ༒ (@twiggywitch) July 6, 2023

Tras lo ocurrido, el guardasespaldas de Wembanyama se disculpó con Spears, a quien dijo que no había reconocido inicialmente. Y aunque la estrella pop aceptó la disculpa, finalmente decidió presentar una denuncia policial alegando agresión.

Informe policial sobre la agresión a Britney Spears

De acuerdo con el sitio de Billboard, la policía revisó las imágenes de seguridad del Hotel Aria, que, de acuerdo con los reportes, muestran a Smith empujando la mano de Spears para apartarla de Wembanyama, provocando que ella se golpeara la cara con su propia mano y cayera.

Billboard consultó al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas sobre el incidente, quienes dijeron que: “el 5 de julio de 2023, aproximadamente a las 11 p.m., los oficiales de LVMPD respondieron a una propiedad en la cuadra 3700 de Las Vegas Boulevard, con respecto a una investigación de agresión. El incidente ha sido documentado en un informe policial y no se han emitido órdenes de arresto ni citaciones”.

Sobre lo ocurrido, Britney Spears publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, donde narra lo ocurrido. La “Princesa del pop” manifestó que se trató de un acto “embarazoso, traumático, cruel y desmoralizante”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria River Red (@britneyspears)

Por su parte, Victor Wembanyama dijo en una entrevista que cree que Britney Spears lo agarró por detrás cuando entraba a un restaurante en un casino de Las Vegas, y que el equipo de seguridad con el que estaba empujó a la estrella del pop.

“No vi lo que pasó porque estaba caminando en línea recta y no me detuve. Esa persona me agarró por detrás, no en mi hombro, me agarró por detrás. Solo sé que la seguridad la empujó. No lo sé. No sé con cuánta fuerza, pero la seguridad la empujó. No me detuve a mirar para poder entrar y disfrutar de una buena cena”, declaró el jugador de la NBA.

Victor Wembanyama addresses reports that Spurs security allegedly struck Britney Spears when she approached him Wednesday at a Las Vegas restaurant (via @CassidyHubbarth)pic.twitter.com/YJ1gP9nXEd — Bleacher Report (@BleacherReport) July 6, 2023

No obstante, aseguró que no supo que la involucrada fue la cantante de pop, sino hasta horas después. Esto debido a que su seguridad le aconsejó que no se detuviera ante nadie al entrar al restaurante, consciente de que hacer una pausa podría causar revuelo y permitir que se formara una multitud.

“No podía parar. Esa persona me estaba llamando, ‘Señor, señor’, y esa persona me agarró por detrás”, dijo Wembanyama.