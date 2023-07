Tena es “un tesoro que tratamos de cuidar”, confiesa Gerardo Gordillo

En conferencia de prensa, Gerardo Gordillo habló en la previa del vital cruce que tendrá Guatemala ante su similar de Jamaica en los cuartos de final de la Copa Oro. Durante sus palabras, el central se mostró orgulloso del plantel y resaltó a sus compañeros y al técnico Luis Fernando Tena, pilares importantes para que la bicolor sea una de las sensaciones en el torneo.

“Para mí es un honor representar Guatemala”, inició Gordillo, quien dijo estar “disfrutando y sufriendo” todos los partidos a pesar de no estar teniendo minutos. “Hoy en día no me ha tocado jugar, pero lo disfruto al máximo. Realmente tengo la bendición de poder pertenecer a este grupo”, añadió.

Gordillo cariñoso con Tena

El hasta antes de la Copa Oro capitán de Guatemala, destacó el buen trabajo del mexicano Luis Fernando Tena, de quien no escondió admirarle al haber conseguido “el mayor hito que tiene la selección mexicana, el Oro Olímpico”.

A pesar de la envergadura y el caché con el que llegó Tena a Guatemala, Gordillo confesó que el mexicano “en ningún momento ha puesto caras feas, nunca se ha quejado de algún viaje en el que no tuvimos todas las comodidades y nos trata de transmitir mucho con sus actos”, situación que les hace ver al técnico como “un tesoro que tratamos de cuidar”.

“Siempre valora el grupo sobre cualquier cosa y para eso lo respaldamos siempre, está muy contentos y queremos que se quede mucho tiempo con nosotros”, expresó Gordillo sobre Tena.

Las nuevas incorporaciones también se llevan el halago del central

Para el defensor del Juventude en Brasil, las llegadas de futbolistas como Aaron Herrera y Nathaniel Mendez-Laing son importantes para el futuro de selección, además le hacen “muy orgulloso de que jugadores de mucha calidad se inclinen por jugar para Guatemala”.

“No cabe duda que vienen a aportar mucho en lo futbolístico y como bien lo mencionó el profe, vienen a enseñar muchas cosas. La humildad que tienen para convivir con nosotros, tratar de hablar español, me llenan de orgullo. Todos les tenemos un gran cariño y amor a la selección y ellos también lo demuestran”, expresó.

Sobre Jamaica: “Será un rival complicado”

Además de las palabras a sus compañeros y el entorno selección, Gordillo tuvo palabras sobre Jamaica, a quien no ve como un rival fácil. “Será un rival complicado, creo que estamos los mejores de la región en estas fases. Sabemos que será difícil, como son todos los partidos. Por más que tengan jugadores en ligas en gran nivel, nosotros tenemos lo nuestro y lo más importante es que tenemos la unión de grupo. Daremos una gran batalla”, concluyó.