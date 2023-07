Demandan a Texas por “muro” de boyas en Río Bravo para contener migrantes

Un empresario de Texas presentó una demanda contra un plan del gobernador Greg Abbott para colocar una barrera de boyas en el Río Bravo, frontera con México, e impedir el paso de migrantes, dijo el sábado el abogado del demandante.

Este sábado se desconocía si las obras ya se habían iniciado. Abbott acusa permanentemente al presidente Joe Biden de permitir el ingreso irregular de miles de migrantes al territorio y desatar una crisis. Ya ha dicho que tomará medidas al respecto.

Ante el anuncio, Jessie Fuentes, propietario de la firma estadounidense Epi’s Canoe and Kayak Team, que ofrece tours por el río en la zona de Eagle Pass, presentó una demanda contra el Estado y las autoridades de Texas envueltas en el asunto.

El abogado recordó que estas boyas se están instalando amparadas en la operación “Lone Star” lanzada por Texas para asegurar sus fronteras pero que ha sido criticada por activistas y legisladores por excederse en sus atribuciones.

The lawsuit alleges the governor used disaster declarations from border counties as a way to leverage the Disaster Act and initiate Operation Lonestar which now includes buoys. Jessie Fuentes, the plaintiff, contends the act does not define immigration crossings as a disaster. pic.twitter.com/yRfpbfP7Kr

— Valerie Gonzalez (@ValOnTheBorder) July 8, 2023