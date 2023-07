Méndez-Laing asombrado con el apoyo de los guatemaltecos en Copa Oro

La Copa Oro de la Concacaf ha sido testigo de momentos memorables y emocionantes a lo largo de los años, y en esta edición no ha sido diferente. Uno de los aspectos más destacados ha sido el asombroso apoyo que los guatemaltecos han brindado a su selección nacional. Uno de los jugadores que ha quedado impresionado por este apoyo inquebrantable es Nathaniel Méndez-Laing, quien juega actualmente para el Derby County.

En una entrevista con la página oficial del club, Méndez-Laing expresó su sorpresa ante la pasión y el entusiasmo que los guatemaltecos han demostrado en cada partido de la Copa Oro. “Es una gran experiencia, el apoyo es una locura”, afirmó el futbolista guatemalteco. “Lo he visto en cada estadio en estos juegos y realmente nos emociona poder estar en los cuartos de final”.

While he’s on international duty with @fedefut_oficial, we gave Nathaniel Mendez-Laing a call to see how he’s enjoying the CONCACAF Gold Cup campaign and to look ahead to tonight’s quarter-final against Jamaica! 🎙️🇬🇹#DCFC

— Derby County (@dcfcofficial) July 9, 2023