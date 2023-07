Liga Nacional: Así les fue a los equipos en los amistosos

Los 12 equipos de la Liga Nacional del futbol guatemalteco continúan su preparación para llegar al 100 % al inicio del Torneo Apertura 2023. Algunos clubes continúan metidos de lleno en la preparación física de sus jugadores, otros ya pasaron esa fase y están en la etapa de hacer futbol.

Entre el viernes, sábado y domingo, algunos equipos aprovecharon para realizar duelos amistosos. A continuación, repasamos los amistosos jugados el fin de semana, y la actualización de lo que realizan algunos clubes de la liga guatemalteca.

Comunicaciones

El cuadro capitalino cerró el viernes 7 de julio pasado una semana fuerte de trabajo en El Faro, Izabal. Lo hicieron con un partido amistoso ante Heredia, el cual lo ganaron 3-0 con los goles de José Contreras, Juan Anangonó y Brayan Chajón.

Este lunes, Comunicaciones fue noticia por anunciar la salida de su futbolista panameño Azarías Londoño por el cual no existió ningún acuerdo entre la institución guatemalteca y el Alianza F. C. de Panamá.

Municipal

Para el sábado 8 de julio, Municipal, Deportivo Achuapa y el recién ascendido Coatepeque F. C. jugaron partidos amistosos, éste último caso sostuvo un compromiso internacional.

Los Rojos de Municipal derrotaron en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol a Deportivo Barberena F. C. 2-0 con las anotaciones de Jefry Bantes y Matías Rotondi. Asimismo, el club anunció su gira internacional por Estados Unidos, la cual contará con cuatro partidos: Ante Olimpia (viernes 14 y viernes 21 de julio), ante Motagua (domingo 16 de julio) y ante Marathón (domingo 23 d julio).

Por su parte, Coatepeque F. C. realizó su primer partido amistoso en esta pretemporada, aunque lo hizo a puerta cerrada en el estadio Israel Barrios. El marcador fue 2-0 ante el Mazateco. Los goles del nuevo integrante de la Liga Nacional los hicieron José Alvarado y Ditter Lang.

Por último, ese día la jornada de amistosos la cerró el Deportivo Achuapa quien viajó a El Salvador para jugar ante el Club Deportivo FAS. Fue una derrota para el conjunto guatemalteco de 2-0 con goles de Dustin Corea y Wilma Torres.

✈️ Hermanos en Estados Unidos 🇺🇸, la #GiraRoja arranca este viernes 14 de julio en Atlanta. ¡Nos vemos pronto! #DejarTodoPorEstaCamiseta #RojoDeMiVida ❤️💛🖤 pic.twitter.com/8v9pQNP1dH — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) July 11, 2023

Victorias de Xinabajul, Zacapa y Guastatoya

El domingo, cuatro equipos de la Liga Nacional vieron actividad. El Deportivo Zacapa se midió al Cobán Imperial en el estadio David Alfonso Ordoñez Bardales y lo venció 1-0 con un golazo de larga distancia de Emilio García.

Además, Xinabajul completó tres semanas de pretemporada y o hizo con un partido amistoso ante Juventud Copalera en el estadio Los Cuchumatanes de Huehuetenango. Ese duelo lo ganó el conjunto de la “X” 2-1.

El Deportivo Guastatoya sostuvo ya su tercer duelo amistoso. Venció 3-0 a Nueva Santa Rosa con goles de Marcelo Ferreira, Jonathan Estrada y Omar Domínguez.

Equipos sin futbol

Xelajú M. C., Deportivo Malacateco, Antigua G. F. C. y Deportivo Mixco fueron de los pocos que no tuvieron actividad futbolística el fin de semana. Los actuales campeones continuaron este lunes con los entrenamientos en el estadio Mario Camposeco. Pero a finales de esta semana tendrá dos partidos amistosos en Estados Unidos.

El primer juego será el viernes 14 de julio a las 20:00 horas en Chattanooga (Tennessee) ante Selección Premier F. C. El segundo duelo está para el domingo 16 de julio a las horas en Atlanta (Georgia) ante Limeño G. A.

Deportivo Mixco hace con sus jugadores gimnasio y trabajo en cancha este inicio de semana. Y los Toros del Deportivo Malacateco continúa su trabajo sin mayores noticias.

En tanto, Antigua G. F. C. cerró la semana pasada su preparación en Tecpán Guatemala, Chimaltenango. Y en esta semana espera recibir el alta de su futbolista Oscar Santis, quien hizo una etapa de recuperación en México, y se esperaría se sume al club para entrar de lleno a la fase de amistosos que tendrá el cuadro colonial.