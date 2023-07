La Casa de los Famosos: celebran con memes la expulsión de Paul Stanley

Uno de los momentos más esperados en La Casa de los Famosos es la eliminación. Los nominados eran Sergio Mayer, Emilio Osorio y Paul Stanley, este último fue el eliminado.

Parece que los internautas esperaban ansiosos la salida del conductor de Hoy, quien tenía bastante detractores por su manera de participar en el reality show. Hubo quien creyó que el hijo de Paco Stanley era favorecido por la producción del programa e incluso en repetidas ocasiones se señalaron supuesto fraudes.

Estos fueron las mejores reacciones de la eliminación de Paul Stanley:

La verdad no seguía la carrera de paúl Stanley pero ahora que lo conozco, me caga, neta me caga como persona quizá como actor o conductor sea otra cosa pero como persona nefastito

Ojalá salga hoy!#FueraPaul pic.twitter.com/L2L4SPD3Qt

— Abeja 👑 (@moodesomamona) July 2, 2023