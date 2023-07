Técnico de Jamaica: “Derrumbar a la afición (guatemalteca) fue motivación”

El islandés Heimir Hallgrímsson, técnico de la selección de Jamaica, habló tras el partido ante Guatemala y brindó sus conceptos y su estrategia utilizada para derrotar a los chapines (1-0) y eliminarlos en los cuartos de final de la Copa Oro 2023 el domingo en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos.

Con 56 años de edad, y de profesión odontólogo, Heimir Hallgrímsson dirige los intereses jamaicanos desde el 2022. Es un proceso el cual desea que termine con una clasificación al próximo Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá en el 2026. Situación similar al proceso del mexicano Luis Fernando Tena.

Heimir Hallgrímsson primero felicitó al grupo de jugadores por el partido hecho ante su equipo. Y calificó que el duelo fue bastante parejo: “Diría que fue un juego 50%, 50%”.

Hallgrímsson reconoce que, entre Guatemala y Jamaica, probablemente fue el conjunto chapín el que trabajó más como grupo, pero eso sí, acepta que sus jugadores son mejores individualmente a los guatemaltecos.

El técnico nacido en Islandia comentó: “Estamos en el mismo proceso que Tena hace con Guatemala. Muchos jugadores están por primera vez con Jamaica y siento que están creciendo cada vez que jugamos. Hay más jugadores que queremos y tenemos varias opciones”.

Through to the Semifinals of the 2023 Concacaf Gold Cup 🙌🏿 . #ReggaeBoyz #GoldCup #ThisIsOurs #JFF_Football pic.twitter.com/q0Ny3C3VP6

Al ser consultado cuál fue uno de los motivos o estrategias que llevaron a Jamaica a las semifinales de la Copa Oro 2023, el entrenador dijo: “Al principio tratamos a Guatemala con mucho respeto. Les mostramos todo nuestro juego”.

Argumentó: “El apoyo guatemalteco (afición) pienso que al final esa fue la clave. Sabíamos lo que estábamos enfrentando. Derrumbar a la afición fue motivación (para el equipo)”.

Concacaf confirmó los enfrentamientos y el calendario de las semifinales de la Copa Oro 2023. Ambos partidos se jugarán el 12 de julio, con el Snapdragon Stadium en San Diego recibiendo a Estados Unidos-Panamá (17:30 horas GT), seguido de Jamaica-México en el Allegiant Stadium de Las Vegas (20:00 horas GT).

Los ganadores de las semifinales pasarán a la final, programada para el domingo 16 de julio en el SoFi Stadium del área metropolitana de Los Ángeles (17:30 horas GT).

🎙️ “I am really proud of the guys. They gave everything. Left everything on the pitch.” – Heimir Hallgrimsson, @jff_football‘s Head Coach.#GoldCup pic.twitter.com/XSC6Z6T11w

