Fenómeno visual en accidente de motorista en Ciudad Vieja

La Municipalidad de Ciudad Vieja, en Sacatepéquez, difundió un video captado por una cámara de seguridad que registra un accidente protagonizado por un motorista. Sin embargo, lo que genera interés es un fenómeno visual intrigante que fue resaltado por la alcaldía en el centro de monitoreo municipal.

En el video divulgado, se puede observar claramente el momento en que el motorista colisiona. Sin embargo, lo que llamó la atención de las autoridades y de la comunidad es un fenómeno visual peculiar que ocurrió previo al accidente.

La Municipalidad de Ciudad Vieja destaca que la tecnología empleada en los sistemas de vigilancia logra reducir en gran medida los reflejos de iluminación en los diferentes tipos de vehículos, lo que permite una mejor calidad de imagen y visibilidad en las grabaciones.

La alcaldía busca resaltar la importancia de contar con sistemas de vigilancia eficientes y modernos, que permitan captar incidentes de tránsito de manera clara y precisa. En este caso particular, se hace hincapié en la capacidad de la tecnología utilizada para reducir los reflejos de iluminación en los vehículos, mejorando la visibilidad y facilitando la identificación de eventos ocurridos en las vías públicas.

La divulgación de este video provocó una serie de reacciones por parte de usuarios de las redes sociales:

“Que miedo. Que Dios y la Virgencita nos cuide y proteja a todos los que pasamos por ahí”; “Ya me está dando miedo esto 😭. Me ha tocado pasar a media noche ese lugar 😢”; “En ese lugar en particular, he experimentado una sensación inusual en tres ocasiones distintas, generalmente alrededor de las 12 en punto. Cada persona tiene su propia creencia religiosa, pero personalmente, paso rezando por las almas que puedan haber quedado allí”, dicen algunos de los comentarios.