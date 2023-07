Carlos Alcaraz pasa a su primera semifinal de Wimbledon, donde le espera Medvedev

Carlos Alcaraz se impuso por 7-6 (7/3), 6-4, 6-4 al danés Holger Rune. Ambos tienen 20 años. En un partido muy igualado contra el número 6 del mundo, el español logró imponer su genio en los momentos claves.

“No esperaba jugar a un tan buen nivel en esta superficie, para mí esto es una locura”, reconoció tras el partido sobre hierba, una superficie que hasta hace poco no dominaba.

“Al principio estaba muy nervioso por jugar unos cuartos de final aquí pero también jugando contra Rune, alguien de mi misma edad que juega a un gran nivel”, explicó.

“Pero siempre he dicho que cuando entras en la pista no hay amigos”, agregó, reconociendo que a partir del segundo set empezó a sentir mejores sensaciones.

La primera manga entre dos tenistas que han competido juntos desde que eran niños los vio atacar y defender prudentemente desde la línea de fondo, con un solo punto de rotura que al ser infructuoso llevó al tie-break.

Este también comenzó muy ajustado, pero una doble falta de Rune dio al español una ventaja de 4-3, que Alcaraz aprovechó para ganar los tres puntos siguientes.

También en el segundo set el nivel de ambos jugadores, ya más sueltos, se mantuvo equilibrado, desplegando una variedad de golpes espectaculares, hasta que Rune estrelló un derechazo en la red en el noveno juego.

Con un revés en la línea de fondo, Alcaraz le quebró el saque, poniéndose dos sets arriba.

Cuando el español, campeón del Abierto de Estados Unidos, rompió de nuevo el servicio del danés en el quinto juego del tercer set a Rune se le puso el partido cuesta arriba y ya no logró girarlo.

When @carlosalcaraz hits it, they stay hit 💥#Wimbledon pic.twitter.com/VCIiKezmG2

— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2023