VIDEO. Fenómeno de colores en las nubes se vuelve viral

El video de un fenómeno inusual en el cielo, donde se observan nubes con los colores del arcoíris, se hizo viral en las redes sociales. Este acontecimiento natural presenta similitudes con los patrones que se pueden apreciar en el agua cuando se mezcla con aceite.

La grabación fue publicada en Twitter por la cuenta Vids that will make you love earth (@VidsOfHeaven) y hasta el momento lleva más de 11 millones de reproducciones. Aunque este clip llamó la atención de usuarios de diferentes redes sociales, poco se sabe sobre el lugar en el que fue captado. Algunos mencionan que fue tomado en China porque una cuenta de TikTok de este país compartió el video.

Pileus clouds steal the show anytime they grace the sky pic.twitter.com/TBdShRU3xI — Vids that will make you love earth (@VidsOfHeaven) July 7, 2023

Más sobre el fenómeno de colores en las nubes

Otras versiones mencionan que originalmente fue captado en Medellín, Colombia, aunque esta versión tampoco ha sido confirmada. Lo que sí es un hecho es que este fenómeno en el cielo ya ha sido reportado con anterioridad.

En agosto de 2022 se viralizó en redes sociales un video de un fenómeno similar que ocurrió en China. En el cielo captaron una nube con los colores del arcoíris y que carecía de una forma definida.

¿Por qué se forma este fenómeno en el cielo?

Aunque el video parece salido de una película de ciencia ficción, este fenómeno tiene una explicación científica y se le conoce como nubes iridiscentes o “pileus”.

Estas nubes se forman por pequeñas gotas de agua de un tamaño casi uniforme y cuando el sol está en la posición correcta y su mayor parte oculta tras nubes espesas, estas difractan o proyectan significativamente la luz solar, formando delgados cúmulos de diferentes colores.

Este fenómeno poco común se presenta en tardes soleadas. Los meteorólogos sugieren que cuando esta formación de nubes está presente en el cielo se trata de que una tormenta está tomando fuerza.

Seguidores en Mérida, #Yucatán reportan el fenómeno #Pileus encima de una nube cumulonimbus pic.twitter.com/5pkRyLEeVA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 30, 2018