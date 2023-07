Ashley, de Ha*Ash, iba a donar un óvulo a su hermana para hacerla madre

Las integrantes del dúo Ha*Ash han demostrado en varias ocasiones que están dispuestas a hacer lo imposible por ayudarse entre hermanas. Durante una entrevista, ambas contaron que su lazo como hermanas es inquebrantable.

Hanna contó que ingresó al preescolar la maestra les pidió a sus padres que dejaran entrar a Ashley para que socializara con otros niños del salón.

La mayor de las famosas hermanas se convirtió en madre en junio del 2020 cuando llegó Matilda sus vidas, pero el camino para llegar hasta ahí no fue nada sencillo, ya que no podía tener hijos.

Y es que luego de un complejo proceso para conseguir quedar embarazada, Ashley le ofreció a Hanna la opción de donarle un óvulo para ser mamá, esto debido a que había sido diagnosticada con una complicada enfermedad:

“Me diagnosticaron una enfermedad auto inmunológica y no sabían por qué no podía embarazarme. Estuvimos haciendo dos años de muchos tratamientos y literal, un mes antes Ashley me iba a regalar un óvulo”, reveló en la entrevista.

No obstante hubo en el camino personas que las juzgaron y consideraron que esto era impensable: “Suena lindo, pero la gente que no ha tenido hijos dice: ‘Loco enfermizo’ y yo la verdad lo iba a hacer porque dije ‘tú no produces óvulos, yo sí, somos como una misma, te doy un óvulo'”, confesó Ashley.

El milagro para Hanna

A pesar de las críticas, por recomendación médica decidieron dejar este paso como última opción. El milagro se le cumplió a la integrante de Ha*Ash.

“Para septiembre los médicos me dijeron: ‘Recomendamos que hagan un último intento para que, emocionalmente, cierren ese capítulo. (…) Yo había dicho que no, pero un día estaba rezando y sentí como que no podía perder nada al hacer un último intento, y ahí me embaracé”.

La artista manifestó que “los doctores me decían ‘No celebres’, pero decidí celebrarlo (pues me repetía) así el embarazo me dure un día o seis meses porque me pude embarazar y hoy soy mamá”.

Ahora ambas hermanas reconocen que haber recibido el grandioso regalo hubiera interferido en su relación. Ashley adora a su sobrina como una hija propia, porque ha estado presente desde el día nació y forma parte de su vida.

