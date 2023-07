Nathaniel Méndez-Laing se une a la pretemporada del Derby County

El talentoso delantero inglés-guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing se ha unido a los entrenamientos de pretemporada del Derby County, luego de su destacada actuación representando a Guatemala en la Copa Oro 2023. Su reincorporación a los entrenos del equipo ha generado gran expectativa entre los seguidores del club.

El Derby County, actualmente en proceso de preparación en España, ya ha disputado un partido amistoso en el cual salió victorioso con un marcador de 2-0. Este año, el club tiene como objetivo principal lograr el anhelado ascenso a la Championship, segunda división del fútbol inglés.

Bienvenido de nuevo, Nat! 👋

He’s joined us in Spain after representing Guatemala in the CONCACAF Gold Cup! 🇬🇹#DCFC pic.twitter.com/aWhW7Kl2b9

— Derby County (@dcfcofficial) July 13, 2023