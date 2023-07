Directivos del Bayern Munich creen que Harry Kane si llegará al club

El Bayern Múnich reconoció públicamente que está buscando el fichaje del atacante inglés Harry Kane (Tottenham) y estimó que tiene grandes opciones de cumplir con éxito la misión.

Kane “ha dejado muy claro en todas las conversaciones que su decisión está tomada” para unirse al club campeón de Alemania. “Si se mantiene en ello, lo tendremos y el Tottenham cederá”, declaró a los periodistas Uli Hoeness.

Bayern’s Uli Hoeness: “Harry Kane has very clearly signaled that his decision was made”. 🚨🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

“If he keeps his word, we will sign him. Tottenham will have to give up, we’ve to get an asking price from Levy”.

“Rummenigge speaks to him regularly”, he added via @kerry_hau. pic.twitter.com/DJNEzQcz1n

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2023