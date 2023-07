LeBron James volverá a lucir el dorsal 23 en los Lakers

El icónico jugador de baloncesto LeBron James ha tomado una decisión significativa respecto a su número de camiseta para la próxima temporada. Después de lucir el número 6 durante la pasada temporada en honor a la leyenda Bill Russell, LeBron ha optado por regresar a sus raíces y volver a usar el número 23, el mismo que llevó durante gran parte de su carrera profesional. Esta elección honra a Bill Russell, cuyo número 6 fue retirado en todas las franquicias de la NBA tras su fallecimiento.

En una entrevista con ESPN, Rich Paul, agente y amigo de LeBron, afirmó: “Es una decisión personal de LeBron. Ha elegido rendir homenaje a Bill Russell”. El cambio de número no solo muestra el respeto y admiración de LeBron hacia Russell, sino también su reconocimiento a la importancia que este último tuvo en la historia de la NBA.

LeBron James will change his uniform from No. 6 to No. 23 next season “out of respect for Bill Russell,” per @mcten pic.twitter.com/l4RuEy2R7R

— NBA TV (@NBATV) July 16, 2023