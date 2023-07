VIDEO. Nubes gigantes cubren Canadá

Un video que muestra nubes gigantes cubriendo lentamente a Montreal, Canadá, lo cual dejó sorprendido a más de un usuario de redes sociales, debido a su espectacularidad. Las imágenes fueron captadas el 13 de julio, cuando autoridades canadienses confirmaban que al menos un tornado había tocado tierra en aquel país.

El timelapse muestra espesas nubes barriendo los edificios, acompañadas de relámpagos y el fuerte estruendo de los truenos. Environment Canadá confirmó que un tornado aterrizó cerca del aeropuerto de Mirabel, en el norte de Montreal, y se sospecha que un segundo golpeó el suroeste de la ciudad cuando severas tormentas eléctricas azotaron el este de Ontario y Quebec.

No se reportaron daños o lesionados por este fenómeno meteorológico, confirmaron autoridades. Mientras tanto, un tornado aterrizó en un suburbio de la capital canadiense, Ottawa, el jueves pasado, dañando unas 125 casas y dejando a otras mil 600 sin electricidad.

Video footage captured by residents of an Ottawa suburb in Canada showed a rare tornado spinning past their homes https://t.co/7Y3rwODius pic.twitter.com/SJrweEH1TO

— Reuters (@Reuters) July 14, 2023