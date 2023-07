Recién incluidos en la “Lista Engel” se pronuncian

Algunos de los diez recién incluidos en la Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, denominada “Lista Engel“, emitieron un pronunciamiento al respecto.

De hecho, el mismo Gobierno de Guatemala también se pronunció sobre ello mediante un comunicado oficial.

Una de las personas incluidas y que fue consultado al respecto es Joviel Avecedo, líder sindical magisterial, quien aseguró que esto se trata de una difamación.

Por otra parte, mencionó que él se sometería a la justicia, ya sea en el país o en Estados Unidos.

“Yo sí me someto una vez más, como me sometí a la Cicig, como me sometí al Ministerio Público las veces anteriores. Me someto a no sé qué autoridades de Estados Unidos para que me investiguen y me den mi seguimiento y me den la oportunidad de responder y dilucidar mi situación, porque no es solamente de poner el nombre y hacer pedazos a una persona”, dijo.